Lunor: Neue Kollektion C3 mit Bronze und Acetat

Eine Symbiose ist immer das gelungene Zusammenspiel von Elementen; vermeintliche Gegensätze treffen aufeinander und etwas Schönes, Neues entsteht. Dies kann die Mischung von Musik-Stilen sowie die spannende Verbindung von Kunst und Mode sein – oder das Resultat einer raffinierten Design-Idee, die zwei Materialien perfekt zueinander führt. Mit der neuen Kollektion C3 vollführt Lunor gekonnt die scheinbare Verschmelzung von Acetat und Bronze. Extravagant. Mutig. Vollkommen – und alles Made in Germany.

Die Kollektion C3 wurde für extrovertierte Trägerinnen und Träger entworfen, die perfektioniertes Design schätzen. Die Modelle der Kollektion C3 kombinieren hochwertiges Acetat mit feinen Bügeln aus Bronze. Die filigran gearbeiteten Bügel sind mit einer galvanisierten und satinierten Beschichtung überzogen, die sanft im Licht reflektiert. Indem sie nahtlos in das Mittelteil übergehen, entsteht ein vollkommenes Gestell. Von hier aus wandert auf der metallenen Oberfläche der Bügel ein feines Muster aus geprägten Rauten und Rechtecken bis zu deren Ende, um abermals in einer Acetat-Ummantelung zu münden. So wird ein neuer Stil- und Materialmix geschaffen, der seinesgleichen sucht.

Die C3 Kollektion besteht aus sechs verschiedenen Modellen in eckiger und Panto-Form. Raffinierte Farb- und Metallkombinationen aus Gold Satiniert mit Havanna Dunkel Matt, Rose Gold Satiniert mit Havanna Hell Matt und Silber Satiniert mit Havanna Schwarz Matt runden das Design ab.

Category: Branche + Ideen, Design+Mode, Produkte