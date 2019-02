OCULUS: CEO Rainer Kirchhübel feiert 40-jähriges Firmenjubiläum

Er ist seit 38 Jahren Geschäftsführer und seit 40 Jahren bei Oculus: Rainer Kirchhübel feiert sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Er machte aus dem Wetzlarer Gerätehersteller ein weltweit agierendes Hightech-Unternehmen.

„Dein komplettes Arbeitsleben hast du der Firma OCULUS gewidmet“ sagt Mitgeschäftsführer Christian Kirchhübel in seiner Rede anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums seines Vaters, am 1. Februar 2019 in Wetzlar-Dutenhofen.

„Du hast alle Herausforderungen angenommen und führst das Unternehmen mit Besonnenheit und Weitsicht. Deine Visionen haben uns zu vielen Erfolgen geführt. Bei deinem Einsatz innerhalb der Firma OCULUS und auch außerhalb bei ISO, IHK und Co. behältst du immer das richtige Augenmaß und bist überall ein angesehener Gesprächspartner“, führt Christian Kirchhübel weiter aus.

Rainer Kirchhübel gestattet sich in seiner Rede nur einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit: „Von 40 Jahren bei OCULUS war ich 38 Jahre Geschäftsführer. In dieser Zeit gab es viele große Herausforderungen, aber es hat mir immer Spaß gemacht.“

Herr Andreas Tielmann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, überreicht Rainer Kirchhübel eine Ehrenurkunde zum 40-jährigen Arbeitsjubiläum.

Dipl.-Ing. Rainer Kirchhübel hat die Firma seit seinem Einstieg 1979 zu einem weltweit agierenden Hightech-Unternehmen geführt, und noch immer ist OCULUS ein Familienunternehmen. Die Söhne Christian und Matthias sind in leitenden Positionen in der Firma tätig, Ehefrau Rita Kirchhübel seit über 25 Jahren verantwortlich für das Marketing.

Rainer Kirchhübel dankt allen Mitarbeitern für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Da das Firmen-Bistro nicht allen 380 Mitarbeitern der stetig wachsenden Firma Platz bietet, kündigt Herr Kirchhübel Feierlichkeiten später im Jahr für alle Mitarbeitern an: Auf dem jährlichen Sommerfest werden alle Oculaner ihren Chef erneut hochleben lassen. (oc/rf)

