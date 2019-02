Rodenstocks neuer CEO: Anders Hedegaard

Seit 1. Februar 2019 hat die Rodenstock Group einen neuen CEO: Anders Hedegaard übernimmt die Position von Oliver Kastalio, der das Unternehmen seit 2010 geführt hatte. Hedegaard verfügt über breite Expertise im Bereich Life Science und Health Care und war zuletzt CEO von GN Hearing, einem dänischen Innovationsführer im Bereich intelligenter Hörakustik.

„Ich freue mich sehr, als CEO bei Rodenstock einzusteigen. Das Unternehmen hat eine lange Tradition und einen guten Ruf. Es produziert und vertreibt erstklassige Produkte unter Verwendung innovativer Technologien und hat ein enormes Wachstumspotenzial“, so Hedegaard, der Rodenstock weiter in Richtung Medizintechnik führen soll. Die Rodenstock Group erzielte gerade ein weiteres Rekordjahr mit erheblichem Umsatzwachstum und dem besten Ergebnis aller Zeiten. Oliver Kastalio kommentiert: „Ich habe Rodenstock erfolgreich durch einen Turnaround geführt und die Weichen in Richtung Augengesundheit und Medizintechnik durch innovative Technologien wie DNEye® gestellt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Unternehmensleitung mit gutem Gewissen zu übergeben.“

