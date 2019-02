Transitions®: Kampagne in Lifestyle-Medien und Internet geht weiter

Die große Kampagne mit Influencern und Lifestyle-Magazinen für Transitions-Gläser geht weiter: Im März wird es für Partner-Optiker von Essilor, Rupp + Hubrach sowie Nika wieder besonders interessant und aufmerksamkeitsstark.

Transitions® knüpft ab dem Frühjahr mit umfangreichen Aktivitäten wie Advertorials in Lifestyle-Medien und Aktionen in sozialen Netzwerken an die erfolgreiche Kampagne des Vorjahres an. In 2018 hat allein die Online-Kampagne für Transitions® eine Reichweite von rd. 150 Mio. Kontakten erzielt, 250.000 Interessenten besuchten die Kampagnen-Website light-undercontrol.com.

Der außerordentlich große Erfolg der Transitions® Kampagne „light under control“, die sich an eine neue, junge Zielgruppe richtet, wird weiter ausgebaut – mit verstärktem Fokus auf den trendigen Look. Im Mittelpunkt stehen von März bis Ende September wieder die Transitions® Testwochen: Brillenträger können Transitions® Brillengläser vier Wochen lang testen. Bei Unzufriedenheit wird kostenlos in farblose Brillengläser getauscht. Die Testwochen sind zentraler Bestandteil der Kampagne und lenken potenzielle Transitions® Brillenträger über die Webseite light-undercontrol.com direkt in die Geschäfte der Partner von Essilor, Rupp + Hubrach sowie Nika. Die umfangreiche Kampagne wird massiv durch Influencer und Online-Werbemaßnahmen unterstützt. Auch in auflagenstarken Endverbraucher-Magazinen werden Anzeigen geschaltet.

Los geht’s am 07. März mit einem ganzseitigen Auftritt im Trend-Guide GALA STYLE, es folgen bis Mai drei weitere Schaltungen in der GALA, dem auflagenstärksten People- und Lifestylemagazin Deutschlands. Flankiert wird der Auftritt online auf gala.de. Parallel erscheinen Advertorials im neuen Trendmagazin JWD dem neuen, frechen Männer-Erlebnismagazin von Joko Winterscheidt. Im Internet ist Transitions® zudem mit umfangreichen Social-Media-Aktivitäten, Google Adwords und Bannerwerbung präsent. Ein weiteres Highlight ist ein Influencer-Event, das im Frühjahr startet: Namhafte Instagram-Stars testen die selbsttönenden stylishen Brillengläser und nehmen ihre Follower-Communities dabei u.a. mit auf einen erlebnisreichen Trip.

Erscheinungstermine auf einen Blick

GALA STYLE: 07.03.2019

GALA: 17.04. / 25.04. / 16.05.2019

GALA.DE 15.04.-12.05.2019

JWD: 18.04. / 23.05.2019

