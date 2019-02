Essilor kauft E-Commerce-Plattform Brille 24

Essilor übernimmt die Brille24 GmbH. Der Deal wurde am 11. Februar bekannt gegeben. Mit der geplanten Akquisition will Essilor seine digitale Partnerschaft mit Partner-Augenoptikern vorantreiben und die Innovationspotentiale der Digitalisierung noch zielführender nutzen.

Brille 24 ist in Deutschland ein Pionier des E-Commerce in der Augenoptik. Mit mehr als 500.000 Kunden in kurzer Zeit wurde das Unternehmen zum Vorreiter im Omni-Channel-Vertrieb der augenoptischen Branche und hat mit 150 Augenoptikern enge Partnerschaften aufgebaut. Seit kurzem betreibt Brille24 außerdem zusammen mit der Universität Oldenburg zudem ein Innovationslabor für künstliche Intelligenz (KI). Beide Initiativen zeigen das stetige Engagement von Brille24 für langfristige, gute Beziehungen zu Augenoptikern und zugleich den klaren Willen, in Sachen Innovation an der Spitze zu bleiben.

Wie Essilor von Brille24 profitiert

Durch die Übernahme möchte Essilor die Expertise und Ressourcen von Brille24 wirksam einsetzen, um ihren Partner-Augenoptikern die neuesten digitalen Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Kunden noch gezielter erreichen und noch erfolgreicher bedienen können. Durch das Zusammenwirken des Know-hows im Internet und der Kompetenz vor Ort kann Essilor noch stärker dazu beitragen, das Bewusstsein für gutes Sehen zu stärken, den Zugang zu Beratung und augenoptischen Produkten zu erleichtern sowie Endkunden besser zu einem passenden Partner-Augenoptiker vor Ort zu führen. Die Umsetzung dieser Partnerschafts-Strategie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Essilor den digitalen Fortschritt nutzt, um seine Mission zu erfüllen, das Leben durch gutes Sehen zu verbessern, die alle Unternehmungen der Gruppe bestimmt.

Die Übernahme von Brille24 verdeutlicht die Bestrebungen von Essilor, die Möglichkeiten der Digitalisierung in vollem Umfang mit einer Strategie auszuschöpfen, die auf einer starken Partnerschaft mit unabhängigen Augenoptikern basiert. In diesem Zusammenhang entwickelt Essilor derzeit u.a. mit einem Beirat von 15 deutschen Partner-Augenoptikern ein mögliches Drive-to-Store-Modell für die Zukunft. Dieses Modell zielt darauf ab, dass die Verbraucher künftig in vollem Umfang die Möglichkeiten der neuen Technologien nutzen können und einfachen Zugang zu dem Fachwissen und der Kompetenz unabhängiger Partner-Augenoptiker erhalten.

Die Übernahme von Brille24 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörde und wird wahrscheinlich im 2. Quartal 2019 abgeschlossen werden. (ess/rf)

Category: Allgemein, Branche + Ideen, Unternehmen