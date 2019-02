Police offizielle Eyewear im neuen “Men in Black”-Film

Essilor kauft E-Commerce-Plattform Brille 24

Essilor übernimmt die Brille24 GmbH. Der Deal wurde am 11. Februar bekannt gegeben. Mit der geplanten Akquisition will Essilor seine digitale Partnerschaft mit Partner-Augenoptikern vorantreiben und die Innovationspotentiale der Digitalisierung noch zielführender nutzen. Brille 24 ist in Deutschland ein Pionier des E-Commerce in der Augenoptik. Mit mehr als 500.000 Kunden in kurzer Zeit wurde das […]