Rodenstock Eyewear Show 2019: Hier VIDEO ansehen!

Das Münchner Brillen-Unternehmen „Rodenstock“ hatte auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Münchner Messe „opti“ zum großen Event geladen. Dieses Mal ins „Isarforum“ auf der Museumsinsel. Unter dem Motto „A new Vision of Style“ spielte Rodenstock bei der neuen Kollektion und beim Look der Show mit Elementen aus Retro und Moderne. Hier das offizielle Video, das am 24. Januar im Isarforum auf der Museumsinsel in München entstand.

„A new Vision of Style“: Unter diesem Motto feierten VIPs die neuesten Brillen-Trends. Mit dabei waren wieder jede Menge Promi-Kids: Boris Becker-Tochter Anna Ermakova, Luna Schweiger, Tyger Lobinger, Lucia Strunz und die Kinder Nathan und Mia von Giulia Siegel hatten auf dem Laufsteg den Durchblick – und auch das bekannte Männer-Model Thomas Seitel lief bei der Show mit. Es war Seitels erster öffentlicher Auftritt, nachdem seine Beziehung mit Helene Fischer bekannt geworden war… dementsprechend entzückt waren Medien.

Bei der großen „Rodenstock Eyewear Show“ präsentierten die Kinder zahlreicher Prominenter die neuesten Brillentrends: Anna Ermakova, die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, Claudia Effenberg-Tochter Lucia Strunz, Tyger Lobinger, der Sohn von Ex-Hochspringer Tim Lobinger, Luna Schweiger, die Tochter von Schauspieler Til Schweiger sowie die Zwillinge von Giulia Siegel, Mia und Nathan Wehrmann. Ebenfalls auch dem Laufsteg: Männer-Model und Akrobat Thomas Seitel, der natürlich im Fokus der Fotografen stand. Er war nicht angekündigt und das heimliche Highlight des Events.

Donnernden Applaus für die modelnden Brillenträger/innen gab es vor allem von den prominenten Müttern und Vätern, die in der ersten Reihe saßen. Angela Ermakova, Tim Lobinger, Giulia Siegel und Claudia Effenberg ließen es sich nicht nehmen, dem Nachwuchs die Daumen zu drücken. Prominente Schützenhilfe gab es zudem von zahlreichen weiteren Brillen-Fans wie Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Minh-Khai Phan-Thi, den Schauspielern Heino Ferch, Erol Sander und Sascha Hehn, Moderator Alexander Mazza, Model Shermine Shahrivar und Simone Ballack.

