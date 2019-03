Lunor: Neue Sonnenbrillen mit bunten Verlaufsgläsern

Lunor hat eine neue Kollektion von Sonnenbrillen herausgebracht, die mit Verlaufs-Gläsern in poetischen Farbtönen beeindruckt: Intensives Türkis unter der heißen Sonne, geheimnisvolles Petrol beim Sonnenuntergang und kühles Lila zum Beginn der Nacht – die Farben eines Sommerhimmels. Mit der neuen Sonnenbrillen-Kollektion M9 Sun fängt die deutsche Brillenmanufaktur Lunor die besonderen Stimmungen südlicher Sommertage ein und bringt sie in bunten Verlaufsgläsern zum Ausdruck.

Sommer, Sonne und die neue Aufsehen erregende M9 Sun-Kollektion von Lunor als perfekte Begleitung. Die Sonnen-Modelle der Schwarzwälder Brillenmanufaktur überzeugen durch getönte Brillengläser mit individuellen Farbverläufen in kräftigem Türkis zu zartem Gold, ausgefallenem Petrol zu hellem Beige und in monochromem, lässigem Lila-Blau. Ausgestattet mit optimalem UV-400-Sonnenschutz und Rückseitenentspiegelung werden die farbigen Gläser in Fassungen aus Titan mit einer Beschichtung in den Farben Gold, satiniertem Silber oder Roségold gerahmt.

In den Formen Panto oder ganz in John-Lennon-Manier in rund mit schlichtem Nasensteg erzeugen die Sonnenbrillen einen modernen Retro-Look und lassen ihre Trägerin und ihren Träger in den Sommer eintauchen. Preislich liegen die neuen M9 Sun-Modelle von Lunor bei 449,- Euro UVP.

