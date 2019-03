Silhouette: Sonnenbrillen mit innovativem Schutz für die Augen

Beim Kauf einer neuen Sonnenbrille stellt sich immer wieder die Frage: Welche Brille

schützt meine Augen am besten? Welches Modell sieht nicht nur gut aus, sondern ist

auch qualitativ hochwertig? Silhouette, der Brillenhersteller im Premiumbereich, hat

mit Silhouette Vision Sensation® und Silhouette Light Management® die Lösung

parat.

Wenn Fassung und Glas füreinander bestimmt sind

Vision Sensation gilt als weiterer Meilenstein des Brillenherstellers Silhouette. Mit

der optimalen Abstimmung von Fassung und Glas im hauseigenen Lens Lab in Linz

wird ein perfektes Seherlebnis und ein einzigartiges Tragegefühl geschaffen. Diese

Innovation können nicht nur optische Brillenträger, sondern ab sofort auch

Sonnenanbeter nutzen, denn die Vorteile von Silhouette Vision Sensation® werden

seit Januar 2019 auch für Sonnengläser angeboten. Die individuelle und

maßgeschneiderte Anpassung garantiert ein verbessertes peripheres Sehen, klare

Sicht in jeder Situation und ist so federleicht, dass das Tragen der Brille fast

vergessen wird. Keine Druckstellen, keine Kopfschmerzen. Aus dieser Einheit entsteht

das besondere Ganze: eine Sonnenbrille, die ein vollendetes Seherlebnis garantiert.

Neben einer großen Auswahl an stylischen Modellen und eleganten

Farbkombinationen, setzt Silhouette Vision Sensation® auf ein Panorama-Glasdesign,

das sich bereits bei den optischen Klargläsern bewährt hat.

Einzigartige Funktionen

Eintreffendes Licht wird im menschlichen Auge in Nervenimpulse gewandelt. Die

Weiterverarbeitung dieser Impulse im Gehirn löst die eigentliche Farbempfindung

aus. Diese kann durch gefärbte Gläser verzerrt werden. Silhouette Light

Management® führt zu erhöhter Farbbrillanz, indem die Transmission im Bereich der

störenden Mischfarben reduziert wird. Eine erhöhte Durchlässigkeit für Gelbtöne

sorgt für einen angenehmen Aufhellungseffekt sowie eine Kontraststeigerung, ohne

dabei zu blenden. Zudem wird die Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus bewahrt.

Der ausgereifte Blaulichtschutz des Silhouette Light Management® im Bereich von

400 bis 500 nm balanciert positives und negatives Blaulicht so aus, dass ein bestes

Seherlebnis garantiert und das Auge optimal vor kurzwelligem Blaulicht geschützt

wird. Silhouette Light Management® bietet 100%-igen UV-Schutz und hohen

Blendschutz. Mithilfe des POL-Filters werden Reflexionen im alltäglichen Leben

eliminiert – entspanntes Sehen in Perfektion.

Ikonische Farben

Die klassischen Sonnenbrillenfarben Grau, Braun und Grün bringen die Persönlichkeit

in allen Facetten zum Strahlen. Verspiegelungen und der verfügbare IQ-POL-Filter

schützen bei blendendem Sonnenlicht und starken Reflexionen. Die neuen und

innovativen Produkte werden dank Silhouette Vision Sensation® im Lens Lab

entwickelt und produziert. Das Ergebnis sind Gläser, die maßgeschneidert zu den

Sonnenbrillenfassungen passen. Aus dieser Einheit entsteht das besondere Ganze: Die

Sensation des vollendeten Seherlebnisses, auch in der Sonne.

