ic! berlin: Zurück in die Zukunft mit kultigen 90er-Sonnenbrillen

Die witzige Kampagne von ic! berlin feiert den Berliner Club-Style – und die BER-Eröffnung im Jahr 2050.

Berlin im Jahre 2050: Der BER wird gerade eröffnet. Die U-Bahn gibt es immer noch, allerdings gleicht ihr Design dem Inneren eines UFOs. Der Eyewear Style dieser fernen Zukunft? Kultig!

Das Brillenlabel ic! berlin hat mit seiner neuen Reflection Collection eine Capsule Collection gelauncht, die es in sich hat: Mit kantigen Formen und knalligen Neonfarben wird der legendäre Look der 90er Jahre zurückholt. Inspiriert ist sie durch die aller ersten Modelle der Marke und featured drei brandneue Designs: Laser, Neon und Prism. Sie feiern nicht nur die Wiederkehr einer Brillenära, sondern sind vor allem eine Hommage an das legendäre Berliner Clubleben.

Bekannt als die typischen Farben der 1990er, sind alle drei Brillenfassungen in drei leuchtenden Neonfarben erhältlich. Das sportliche Modell Laser ist in Schwarz, LED-Gelb und Ultra-blau vorrätig. Das Neon-Design, welches vor allem durch seine runden Gläser heraussticht, wird in Grau, LED-Gelb und Asch-Grau produziert. Das dritte Modell Prism ist in Schwarz, Asch-Grau und Ultra-Blau vorhanden. Die neuartige Kollektion besteht somit insgesamt aus neun stylishen Sonnenbrillen, für Leute, die schon im Sommer 2019 in die Zukunft aufbrechen wollen … Oder in die Vergangenheit. Oder einfach nach Berlin …



Mit der Reflection Collection beweist die Berliner Manufaktur, dass

innovatives und futuristisches Design nie aus der Mode gerät. Die

Ursprungsmodelle aus den 1990er sind ein wichtiger Bestandteil der

Brandidentität von ic! berlin und eine Hommage an die Rave- und

Clubkultur Berlins.

Die neuen Modelle sind ab dem 28. März 2019 im ic! berlin Flagship Store, Münzstraße 5 in 10187 Berlin sowie im selektierten Einzelhandel erhältlich. Preislich liegen die Brillen zwischen 305 EUR und 325 EUR.



Die Brillenmanufaktur ic! berlin wurde 1996 in Berlin gegründet und fertigt in Handarbeit innovative Brillen Made in Berlin. ic! berlin Modelle sind extrem leicht, flexibel und zeichnen sich insbesondere durch eine

weltweit einzigartige, schraubenlose Gelenklösung aus. Mittlerweile werden Brillen aus dem Hause ic! berlin in mehr als 60 Ländern der Welt verkauft. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt derzeit

mehr als 180 Mitarbeiter.









