Rodenstock: Neue Eyewear mit minimalistischem Glamour

Alle Fotos: Rodenstock

R

Trend vergeht, Stil besteht: Die Neukreationen von Rodenstock bestechen durch subtile Eleganz und unvergängliche Noblesse. Mit der neuen Kollektion beweist das Münchener Unternehmen einmal mehr Leidenschaft für die Kreation zeitloser Designklassiker.

Klare Linie und subtile Eleganz: Die Elegance Classic Serie

Die Modelle aus der Elegance Classic Kollektion haben eine Sache gemein: Die Liebe zum Detail und Hang zur Perfektion.

Ein unverwechselbares Detail der Damenmodelle bildet die dekorative Front – hochwertig und in aufregenden Farben lackiert, ist sie ein echter Eye-Catcher und eine Liebeserklärung an den natürlichen Glamour und die Wandlungsfähigkeit der Frau. Die Fassung aus Titan und die Bügel aus Hightech Kunststoff bilden eine charakteristische Symbiose und stehen für einen modern interpretierten Retro-Look. Die Korrektionsbrille samt elegantem Etui ist ab April in zwei unterschiedlichen Formen in jeweils vier Farben wie rosé gold, rosé structured oder light gold, havana erhältlich.

Die Herrenmodelle aus der Elegance Classic Kollektion bestechen ebenfalls durch elegante Noblesse mit modernem Twist. Dafür sorgt eine dreidimensionale, dekorative Front mit farbigen Oberflächenhighlights. Geprägte Backenelemente sind ein Ausdruck von Maskulinität. Die Elegance Classic Kollektion für Männer ist ebenfalls ab April in drei unterschiedlichen Formen in jeweils vier verschiedenen Farben erhältlich.

Reduziert um zu definieren: Die Retro Classic Serie

Genau wie das berühmte Ikonen-Modell R4792 stehen die neuen Retro Classic Modelle für die Schönheit des Schlichten. Der ultraleichte Werkstoff Titan verleiht den Korrektionsfassungen ihre Hochwertigkeit. Dies in Kombination mit ausdrucksstarken Formen machen die Fassungen zu Stilikonen unserer Zeit. Besonders die Fassung in Cat-Eye-Form für Damen in rose gold, dark red, dark gun oder gold ist ein echter Hingucker und unterstreicht die Persönlichkeit selbstbewusster und moderner Frauen mit Stil.

Zwei Modelle in bis zu fünf verschiedenen Farbvarianten sorgen für den perfekten maskulinen und femininen Auftritt.

Munich City Vibes als Mode-Accessoire: Die Greenery Serie

Isar, Englischer Garten oder Gärtnerplatz – Vom Spirit der schönsten Plätze Münchens hat sich rocco by Rodenstock für seine neue Serie inspirieren lassen. Die trendige Korrektionsbrille rr450 und die beliebte Sonnenbrille rr334 tragen die Namen der Münchener Hotspots und sind ab April in neuen, topaktuellen Farbkombinationen wie etwa red layered und brown beige layered oder blue havana und red havana erhältlich. Sie sind die perfekten Accessoires für einen gelungenen Stadtbummel. Weit über die Stadtgrenzen Münchens hinaus!

Fotos: Rodenstock

Category: Allgemein, Branche + Ideen, Produkte