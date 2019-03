Raffinierte Farben: Frühling bei Pro Design Denmark

Koberg + Tente verstärkt sein Team im Innen- und Außendienst

Mona Sophie Loy unterstützt seit dem 1. Februar die Abteilung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit und den telefonischen Verkauf beim Brillenhersteller Koberg + Tente in Münster. Die 23-Jährige ist gelernte Augenoptikerin und sammelte Verkaufserfahrungen in Münster und in Essen. Zuletzt arbeitete sie als Augenoptikerin im Ruhrgebiet und wurde dort im Verkauf als auch in der Werkstatt eingesetzt. […]