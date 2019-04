Das war die Frühjahrstagung von EGS-Optik

Foto: EGS-Optik

Wieder ein voller Erfolg war die diesjährige Frühjahrs-Tagung der EGS-Optik GmbH. Fachvorträge zu vielen Themen und Industrienews von angeschlossenen Lieferanten gab es für die Teilnehmer am 31.03.2019 in der Hansestadt Hamburg.

Ideen über Ideen für das tägliche Geschäft, kurzweilige und lehrreiche Präsentationen sowie Industrienews gab es für alle Teilnehmer, die der Einladung zur diesjährigen Frühjahrstagung der EGS-Optik Aktiv-Gruppe am 31.03.2019 nach Hamburg gefolgt waren. Themen waren auf der Frühjahrstagung „Loyale Kundenbindung“, „Der Augenoptiker als Marke“, „Funktionsmessungen und Übungen für den augenoptischen Alltag“, „Farb-und Stilberatung“ Hinzu kamen in gelungenen Produktpräsentationen Neuerungen ausgewählter Lieferanten wie Schulz/MPO, IVKO, der Brillenbonusversicherung sowie Luxottica. Abgerundet war das Ganze mit einer tollen Stadtrundfahrt und einem sehr geselligen Abendessen am Vortag. Inspiriert von so vielen neuen Denkansätzen freuen sich alle Teilnehmer schon auf die nächste Tagung im Herbst 2019, so der Veranstalter.

Die EGS-Optik GmbH ist eine Einkaufs- und Marketinggesellschaft für Optiker mit fast 500 Mitgliedsbetrieben. Bereits seit 1987 unterstützt die EGS-Optik Ihre Mitglieder. Im Jahr 2003 wurde dann die EGS-Optik GmbH mit Herrn Ralf Schulte und Herrn Eckart Scheere als Geschäftsführer gegründet. Ziel der EGS-Optik ist die Individualität der Mitglieder mit der Freiheit der Wahl zu Produkten und Dienstleistungen, deshalb stehen Qualität, Service und Kompetenz an erster Stelle. Die Mitglieder der EGS-Optik sind Early Adopters in allen Bereichen.

Category: Allgemein, Branche, Branche + Ideen