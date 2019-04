Neuer Gebietsleiter NRW bei Eschenbach Optik

Jan Gassner. Foto: Privat

Seit dem 1. April 2019 ist Jan-Alexander Gassner als neuer Gebietsleiter bei Eschenbach Optik: Er betreut den Vertrieb der VTP und Sport Optics-Produkte in Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Ausbildung zum Augenoptiker und anschließenden Weiterbildung zum Augenoptikermeister war der 26-Jährige zuletzt für Fielmann sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz tätig.

„Wir freuen uns, mit Jan-Alexander Gassner einen neuen Gebietsleiter gewonnen zu haben, der als Augenoptikermeister die Branche bestens kennt und das entsprechende Know-how im Bereich vergrößernde Sehhilfen mitbringt“, sagt Matthias Daum, Vertriebsdirektor bei Eschenbach Optik.

Eschenbach Optik

Eschenbach Optik mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von Brillenfassungen und Sonnenbrillen über Ferngläser bis hin zu Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit über 480 Mitarbeiter. Mit Tochtergesellschaften in zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist Eschenbach Optik global präsent.

