VIU & CLOSED: Neue Sonnenbrillen- Modelle

CLOSED und VIU haben nicht nur eine ähnliche Geschichte. Gerade in ihren Zielen und Visionen haben die beiden Marken dieselben Ansichten. Sie teilen den Anspruch nach lückenloser Transparenz in der Produktion, aber auch die Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Rohstoffe und Partner aussuchen.

«Solch entscheidende Gemeinsamkeiten bewirken Synergien, aus denen wir zusammen etwas ganz Besonderes entwickeln können», erklärt VIUs Creative Director Fabrice Aeberhard. Und so entsteht durch die Kreativität von CLOSED und VIU eine Unverwechselbarkeit, die ihren Produkten Rückgrat, Emotionalität, Langlebigkeit und Ausdruckskraft verleihen soll. «Italienische Handwerkskunst, eine transparente Produktion sowie der hohe Anspruch an Design und Qualität verbindet CLOSED und VIU. Der Schritt einer Zusammenarbeit lag nahe, denn wir haben beide den Blick fürs Detail und stecken viel Herzblut in unsere Produkte. Mit einer ähnlichen Vertriebsstruktur sind wir davon überzeugt mit VIU den richtigen Experten im Bereich Eyewear gefunden zu haben», so Gordon Giers, Geschäftsleiter von CLOSED.

THE IDEALISTE besteht aus Edelstahl und farbigem Baumwollacetat. Ganz anders THE OPTIMISTE, die eine kräftige Form hat und deren bewusste Fülle an Material durch seine Transparenz auf elegante Weise dezent gehalten wird. Beide Modelle erscheinen sowohl in klassischen Brauntönen als auch in farbenfrohen Varianten, die ein gesundes Selbstbewusstsein signalisieren. THE IDEALISTE (195 EUR) und THE OPTIMISTE (175 EUR) sind ab dem 12. April in den VIU Flagshipstores, online auf shopviu.com sowie über closed.com und in ausgewählten Closed Stores erhältlich.

