Essilor stellt Visioffice® X auf Deutschland-Tour vor – TERMINE hier!

Koberg + Tente verstärkt Außendienst

Marcel Essing ist neuer Außendienstmitarbeiter bei Koberg + Tente in Münster. Der 29-Jährige konzentriert sich auf die Kundenbetreuung in den Großstädten. Marcel Essing ist gelernter Augenoptiker und bringt neun Jahre Erfahrung aus der Branche mit. Da er in Münster wohnt wird er auch oft am Unternehmenssitz tätig sein. Kontakt: Marcel Essing | Koberg + Tente […]