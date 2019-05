Thomas Sabo Eyewear feiert Premiere in Wien

Safilo und David Beckham: Neue Luxusmarke für Männer

Safilo und David Beckham werden die Welt um eine neue Luxusmarke bereichern: Ab 2020 wird es die erste David Beckham Brillenkollektion geben – für Männer. Der italienische Eyewear-Gigant aus Padua und der britische Fußballstar kündigten eine zehnjährige Zusammenarbeit an. Sie wurde am 14. Mai 2019 bekannt gegeben. Unter dem Namen „David Beckham“ will Safilo in […]