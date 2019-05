Topcon: Neue Verkaufsleiterin Gebiet Mitte

Franziska Reutzel verstärkt ab Juni das Topcon-Vertriebsteam als Gebietsverkaufsleiterin Mitte. Dies teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Franziska Reutzel. Foto: Topcon

Zum 1. Juni 2019 startet Franziska Reutzel (33) bei Topcon als Gebietsverkaufsleiterin Mitte. Die staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptik-Meisterin ist seit 2011 im Vertrieb als Medizinprodukte-Beraterin erfolgreich tätig. Zu Beginn ihrer Vertriebstätigkeit war sie im Bereich Kontaktlinsen aktiv und wechselte dann zum medizintechnischen Bereich und der Ophthalmologie. Als kundenzentrierte Beraterin in Deutschland Mitte (d.h. von Würzburg bis Kassel und von Siegen bis Erfurt) bringt sie nun ihr Fachwissen in das Topcon-Team mit ein.

Da bei den High-Level-Produkten von Topcon stets die entsprechend intensive Beratung im Mittelpunkt steht, kommt Franziska Reutzel ihre Affinität zu medizintechnischen Themen – speziell in der Ophthalmologie – in ihrer neuen Tätigkeit zugute. „Franziska verstärkt unseren Außendienst ideal, da sie den Spirit von Topcon versteht und eins zu eins nach außen vertreten wird “, sagt Matthias Wittwer, Vertriebsleiter bei Topcon.

Über das Unternehmen

Topcon ist ein führender Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente in der Ophthalmologie und Augenoptik. Das 1932 in Japan gegründete Unternehmen zählt zu den Technologieführern der Branche und überzeugt seit fast einhundert Jahren durch Innovation und Qualität. Heute beschäftigt Topcon fast 5.000 Mitarbeiter rund um den Globus und ist mit der Topcon Deutschland Medical GmbH mit Sitz in Willich bei Düsseldorf auch hierzulande präsent. Neben einem kompromisslosen Bekenntnis zur Qualität zeichnen vor allem Kundenzufriedenheit und höchste Ansprüche an den eigenen Service das Unternehmen aus. http://www.topcon-medical.de

Category: Branche + Ideen, Köpfe und Kontakte