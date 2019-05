Piratoplast: Zehn neue Motive, die Kinder begeistern

Piratoplast® verleiht Kinderfantasie Flügel – 10 neue Motive gehören ab Mai 2019 zum Augenpflastersortiment!

Ein Schmetterling, der durch das eigene Kinderzimmer flattert? Ein Löwe, mit dem man spannende Abenteuer erlebt? Kinder lassen ihrer Fantasie gerne freien Lauf – aus diesem Grund hat Piratoplast® 10 neue Pflastermotive entwickelt, die die Fantasie der Kleinen anregen und mit denen sich die Okklusionstherapie spielerisch in den Alltag integrieren lässt.

Kinderaffinität, Kreativität und die partnerschaftliche Unterstützung in der Okklusionstherapie zeichnen die Marke Piratoplast® aus, unter der die Firma Dr. Ausbüttel & Co. GmbH Okklusionspflaster für Kinder entwickelt und vertreibt. Im Entwicklungs- und Auswahlprozess neuer Produkte stehen stets Kinder und deren Geschmack im Vordergrund. So entstanden aus den Wunschmotiven vieler Okklusionskinder 10 neue Pflastermotive, die die neue Piratoplast® Mix Kollektion bereichern werden. Hierbei spielte vor allem der Gedanke, die eigene Fantasie der Kinder anzuregen, eine wichtige Rolle: Jedes Augenpflaster gibt Kindern die Möglichkeit, zu dem Motiv eine eigene Geschichte zu entwickeln. Die hohe Identifikation mit den Motiven steigert die Motivation zum Pflastertragen und erhöht so den Therapieerfolg. Neben den verschiedenen Pflastermotiven kann man weiterhin zwischen dem bewährten MIX Kleber und MIX Soft, für sensible Haut, sowie 3 Größen auswählen. Eine Übersicht aller Pflastermotive gibt es auf www.augenpflaster.de/mix.

Tipps und Tricks zum richtigen Kleben der Pflaster sowie zahlreiche Unterstützungsmaterialien zur Erhöhung der Motivation finden Eltern online auf www.augenpflaster.de . Die enge Zusammenarbeit mit Kindern, aber auch die Unterstützung der Orthoptisten/-innen und Augenärzte/-innen im Praxisalltag, ist Piratoplast® ein wichtiges Anliegen. Hierfür geht Piratoplast® regelmäßig in den Austausch mit ihnen und nimmt Vorschläge auf, die in Form von Unterstützungsmaterialien und Produktverbesserungen umgesetzt werden.

Neben Augenpflastern bietet Piratoplast® auch ein buntes Sortiment an hochwertigen Kinderpflastern zur Wundversorgung an, das kinderdermatologisch getestet und in Apotheken erhältlich ist.

Über die Dr. Ausbüttel & Co. GmbH

Das mittelständische, inhabergeführte Familienunternehmen entwickelt und vermarktet bundesweit Produkte der Marken DRACO und Piratoplast für die moderne und klassische Wundversorgung, Schmerz- und Okklusionstherapie. Die Firmenkultur ist geprägt von Vertrauen, Selbstbestimmung und Lösungsorientierung. Flexibilität, ein intensiver Kundendialog und die Übernahme sozialer Verantwortung sind fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Der Unternehmensbereich Piratoplast versteht sich als Partner in der Okklusionstherapie. Kinderaffinität und Kreativität spiegeln sich in der Einbindung von Kindern in den Entwicklungsprozess der Okklusionspflaster wider.

Weitere Informationen unter www.drausbuettel.de und www.augenpflaster.de.

