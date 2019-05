Die Vielseitigkeit der ANDY WOLF EYEWEAR Kundinnen und Kunden ist die

Inspiration für die neue Kampagne #MyAndyWolf.

Von Anfang an stand die Persönlichkeit der Trägerinnen und Träger im Fokus von ANDY WOLF EYEWEAR. Die Herstellung in den eigenen Produktionen in Hartberg und im Jura garantiert die ideale Passform jeder einzelnen Brille für die unterschiedlichsten Gesichtsformen. Der bewusste Verzicht auf ein sichtbares Logo sowie der spielerische Umgang mit Formen und Farben prägt seit Gründung der Firma unser Brillendesign. Es soll Raum für den individuellen Stil der Menschen gegeben werden.



Starke Persönlichkeiten aus dem Freundeskreis des Labels standen für die neue ANDY WOLF EYEWEAR Kampagne vor der Kamera. Ina, Anita, Konrad, Özlem und Carmen präsentieren die neuesten Modelle und Farberweiterungen für die kommende Saison: die Kombi-Brille 4576, die runden Brillen 4577, 4713 und 4734, das klassische Modell 5100, den modernen achteckigen Style 4580. Die neuen Cat-Eye Sonnenbrillen EZRA und VOLTA sowie die elegante GORAN mit den breiten Bügeln.



Das Kultmodell FLORENCE gibt es jetzt in drei neuen Farben.





Credits

Fotograf: Christoph Musiol www.christophmusiol.com

Styling: Alexander Huber www.huberalexander.com

Hair & Make Up: Aennekin www.aennikin.de

Model : Carmen Pointner über Munich Models



Über ANDY WOLF

Mit der Gründung von ANDY WOLF EYEWEAR im Jahr 2006 wollten unsere Namensgeber Andreas Pirkheim (ANDY) und Wolfgang Scheucher (WOLF) das traditionelle Handwerk ihrer Heimat bewahren und mit zeitgenössischem, innovativem Design verbinden. Das Herzstück unseres Unternehmens bildet das Headquarter mit der eigenen, angrenzenden Acetat-Manufaktur im österreichischen Hartberg. Hinzu kommen weitere Standorte in Berlin, New York. Die 2016 erworbene Manufaktur im französischen Jura, fertigt filigrane Metallbrillen nach ebenfalls traditionellem Handwerk. Dank der hauseigenen Produktion und internen Wertschöpfungskette können wir mit dieser starken, lokalen Basis als

internationales Unternehmen agieren. ANDY WOLF EYEWEAR ist in 69 Ländern bei ausgewählten Fachoptikern und Concept Stores erhältlich. Hochwertiges Acetat und Metall von europäischen Produzenten bilden die Basis der formvollendeten Brillen. Die Perfektion des Materials zeigt sich im

Design der drei Kollektionen: die Extravaganz der Linie LOVE, die Raffinesse der Kollektion SOUL und der puristische Minimalismus der Designstudie WHITE HEAT. Mit dem hohen Anspruch an sich selbst

und an die Qualität in der gesamten Produktion werden Brillen gefertigt, die die individuelle Persönlichkeit eines jeden einzelnen Trägers hervorhebt. Zu den renommierten Kunden gehören unter anderem Oprah Winfrey, Cate Blanchett, Lupita Nyong’o, Kendall Jenner, Gigi und Bella Hadid, Jourdan Dunn, Caro Daur sowie Rihanna, Solange Knowles und Beyoncé.





Category: Allgemein, Branche + Ideen, Kommunizieren, Unternehmen