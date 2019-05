Essilor liefert erste 10.000 Brillen nach Buthan

Neue Kampagne: #MyAndyWolf

Die Vielseitigkeit der ANDY WOLF EYEWEAR Kundinnen und Kunden ist die Inspiration für die neue Kampagne #MyAndyWolf. Von Anfang an stand die Persönlichkeit der Trägerinnen und Träger im Fokus von ANDY WOLF EYEWEAR. Die Herstellung in den eigenen Produktionen in Hartberg und im Jura garantiert die ideale Passform jeder einzelnen Brille für die unterschiedlichsten Gesichtsformen. […]