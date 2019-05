R+H bietet EyeDrive® Vorteile jetzt auch am Tag

Rupp + Hubrach erweitert seine Brillenglas-Linie für Autofahrer um ein Glas, dass Autofahren am Tag entspannter und sicherer macht.

Jeder zweite Autofahrer fühlt sich durch Blendung im Straßenverkehr beeinträchtigt1. Und das nicht nur in der dunklen Jahreszeit: Spiegelungen auf heißem Asphalt, stark streuende Sonnen-einstrahlung und Reflexionen auf der Windschutzscheibe machen das Fahren im hellen Tageslicht ebenfalls nicht selten zu einer Herausforderung für die Augen. Rupp + Hubrach (R+H) hat darauf reagiert und seine erfolgreiche EyeDrive® Brillenglas-Linie für Auto-fahrer um selbsttönende Transitions®- und Sonnenschutz-Brillengläser gegen störende Blendungen erweitert.



Die Innovation für Tag und Nacht

„EyeDrive® wurde für brillantes Sehen beim Autofahren rund um die Uhr entwickelt“, sagt R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe. Wo herkömmliche Gläser an ihre Grenzen stoßen, hilft EyeDrive® dabei, sicher im heutigen hochkomplexen Straßenverkehr unterwegs zu sein.“

Maßgeblich dafür ist eine von R+H entwickelte Technologie, die Lichtüberreizungen ausgleicht und Kontraste deutlicher hervortreten lässt: Reflect Control ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Brillenglases und senkt Reflexionen um bis 90 Prozent2. Lichtquellen und reflektierende Gegenstände behalten ihre scharfen Umrisse, die Blendung scheint reduziert. Das macht EyeDrive® zum optimalen Begleiter von Autofahrern in jeder Alltagssituation.

Mit Eye Drive.

Ohne Eye Drive.

Überblick bis zum Fassungsrand

Darüber hinaus sorgt EyeDrive® mit breiteren Blickfeldern für einen perfekten Überblick in herausfordernden Situationen ohne zusätzliche Kopfbewegungen – zum Beispiel beim Fahren und Einparken in Parkhäusern. Besonders breite Zwischenbereiche bieten einen optimalen Blick auf Navigationsgerät, Armaturenbrett und Mittelkonsole. EyeDrive® mit Surround View verfügt über den größtmöglichen Fernbereich in diesem Produktsegment.

Höchster Fahrkomfort bei Sonnenschein

Um den vielfältigen Bedürfnissen von autofahrenden Brillenträgern gerecht werden zu können, gibt es eine große Auswahl an EyeDrive® Produktvarianten. R+H Partneraugenoptiker können ihren Kunden sowohl Einstärken- als auch Gleitsicht-Brillengläser in EyeDrive® Qualität anbieten. Als selbsttönende Transitions® XTRActive® Brillengläser dunkeln sie auch hinter der Windschutzscheibe um bis zu 50 Prozent ein und eignen sich deshalb ausgezeichnet für den Einsatz beim Autofahren am Tag und in der Nacht. Die Eindunkelung bietet detaillierte Sicht bei strahlendem Sonnenschein und durch die rasche Aufhellung auch in schattigen Straßenabschnitten oder beim Einfahren in Tunnel. Zudem gibt es EyeDrive® auch als Sonnenschutzglas mit dem gleichen Glasdesign in vielen verschiedenen Tönungen und in Brillant-Farben für eine besonders kontraststarke Sicht.

Innovation mit Umsatzpotenzial

„EyeDrive® eignet sich sowohl als Zweitbrille im Straßenverkehr als auch als ideale Erstbrille für Tag und Nacht“, so Ralf Thiehofe. „Bei rund 56 Millionen Autofahrern in Deutschland3 eröffnen sich unseren Partneroptikern somit lohnende Perspektiven.“ Passend dazu hat R+H praxisnahe Marketing-Maßnahmen erstellt. Zum Beispiel Materialien für den POS wie etwa Poster, Endkundenflyer und LED-Leuchtrahmen, regionale Werbemittel wie Mailings, Anzeigen und Pressemitteilungen sowie ein Kurzvideo, Bilder, Texte und Social-Media-Vorlagen für individuelle Online-Aktivitäten.

Weitere Informationen zu EyeDrive® finden Sie auf www.rh-brillenglas.de

Quellen:

1 Vision Impact Studie, 2002.

Vision Impact Studie, 2002. 2 „Reflexionsgrad Nacht“ liegt bis zu 90 % unter dem Reflexionsgrad unentspiegelter Gläser aus Kunststoff 1.6.

„Reflexionsgrad Nacht“ liegt bis zu 90 % unter dem Reflexionsgrad unentspiegelter Gläser aus Kunststoff 1.6. 3 statista, Anzahl der Personen in Deutschland, die einen Pkw-Führerschein besitzen, Stand 08.03.2019.

