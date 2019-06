ROTTLER übernimmt Pleines Fashion Optik & Akustik

Das familiengeführte Traditionsunternehmen ROTTLER Brillen + Hörgeräte mit

Sitz in Neheim und 67 Geschäften in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und

Süd-Niedersachsen wächst weiter und übernimmt zum 1. Juli 2019 die Firma

Pleines Fashion Optik und Akustik aus Korschenbroich mit 24 Niederlassungen in

NRW.

Mit 91 Geschäften gehört die ROTTLER Gruppe damit zu den 5 größten Optikern

Deutschlands. Sie bleibt sich dabei aber als in bereits dritter Generation

familiengeführtes Unternehmen treu: Sowohl die familiären und traditionellen Werte,

für die das Unternehmen steht, als auch das Motto „ROTTLER macht mich glücklich“

bleiben weiter für die gesamte Gruppe bestehen. Die Nachricht wurde von der Pleines

Belegschaft mit Freude aufgenommen, da die gelebten Werte und der wertschätzende

Umgang mit den Mitarbeitern auch unter der neuen Führung fortgesetzt werden.

Beide Unternehmen pflegen seit über 20 Jahren einen guten und konstruktiven

Austausch und sind freundschaftlich miteinander verbunden. So wird der Vater von Paul

Rottler, Peter Rottler, zusammen mit Dieter Pleines der Geschäftsführung beratend im

neu gegründeten ROTTLER-Beirat zur Seite stehen.

Kommentare aus den Unternehmen:

Paul Rottler, 34, alleiniger Geschäftsinhaber der Brillen Rottler GmbH & Co. KG.

„Ich bin sehr stolz, dass mir Dieter und Evelin Pleines das Vertrauen schenken, ihre

Nachfolge anzutreten. Die Übernahme gibt uns die einmalige Gelegenheit, die Zukunft der

Augenoptik in Nordrhein-Westfalen entscheidend mitzugestalten.“

Dieter und Evelin Pleines: „Mit großer Freude übergeben wir unser Lebenswerk in die

Hände dieses jungen aufstrebenden Unternehmers. Eingebettet in die ROTTLERGruppe

wird Pleines Fashion Optik seine Erfolgsgeschichte fortsetzen.“

