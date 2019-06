Police launcht Eyewear mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton

Rupp + Hubrach gewinnt erneut German Brand Award

Die Jury des German Brand Awards hat die herausragende Markenarbeit für SiiA® Gleitsichtgläser von Rupp+Hubrach prämiert. Das persönlichste Gleitsichtglas am Markt anzubieten, ist eine Sache – den Markt dafür zu begeistern, eine andere. Rupp + Hubrach (R+H) ist es gelungen: Am 6. Juni 2019 erhielten die Sehexperten den German Brand Award in der Kategorie „Excellent […]