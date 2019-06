Porsche Design gewinnt Travel Retail Award 2019

Rebecca Rauner (Sales Manager Duty Free Americas, li.) und Ann-Kathrin Dörr (International-Key Account Manager, re.) von Rodenstock freuen sich über den Award.

Die Porsche Design Sonnenbrille P‘8478 hat den Travel Retail Award 2019 in der Kategorie „Best Sunglasses / Eyewear Product“ gewonnen. Der Preis wird von Verbrauchern per Abstimmung vergeben. Die Sonnenbrille punktet mit der Kombination aus funktionalem Design, hochwertigen Materialien und einem trendigen Look.

Die preisgekrönte Sonnenbrille P‘8478. Foto: Porsche Design

Der Travel Retail Award ist der einzige Award in der Branche, der von den Verbrauchern selbst vergeben wird. Über 5.000 Reisende aus der ganzen Welt, die innerhalb des letzten halben Jahres international gereist sind und Blogger aus unterschiedlichen Regionen gaben ihre Stimme ab. Die Produkte wurden hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis, Unverwechselbarkeit, Qualität, Produkterlebnis, Innovation, Eignung für Travel Retail und Aussehen, bewertet. Die P‘8478 von Porsche Design punktete bei den Verbrauchern vor allem in den Bereichen „Unverwechselbarkeit“, „Qualität“ und „Produkterlebnis“. Der Travel Retail Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal von TRBusiness, einem Anbieter von Travel und Retail Nachrichten, sowie dem Schweizer Meinungsforschungsunternehmen m1nd-set vergeben.

Der Travel Retail Award bewertet Preis-Leistungsverhältnis, Unverwechselbarkeit, Qualität, Produkterlebnis, Innovation, Eignung für Travel Retail und Aussehen.

Funktionales Design mit hochwertigen Materialien vereinen – dieses Leitbild begleitet Porsche Design seit über 40 Jahren. 1978 wurde mit der weltweit ersten Wechselglas-Sonnenbrille P‘8478 – der „Exklusivbrille“ – eine wahre Stil-Ikone geboren. Die unverwechselbare Scheibenform, der charakteristische Nasensteg und ein revolutionärer Wechselglas-Mechanismus machen die aus Titan gefertigte P´8478 zu einem zeitlos modischen Accessoire mit hohem Wiedererkennungswert. In diesem Jahr präsentiert die exklusive Lifestyle-Marke eine auf weltweit 2000 Stück limitierte Farbversion „Neomint“. Das erfrischende Neomint ist eine der Trendfarben 2019. Die ikonische Glashalterung sowie der gebogene Nasensteg machen die P´8478 „Color of the Year“ zu einem echten Sammlerstück.

Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen von Porsche Design Eyewear stehen für Präzision und Perfektion, intelligente Funktionen, ein anspruchsvolles, funktionales Design und verfügen über ein technologisches Innovationslevel. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Designstudio F.A. Porsche in Zell am See und den Ingenieuren von Rodenstock in München gestaltet, konstruiert und mit neuesten Technologien gefertigt.

