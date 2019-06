De Rigo: Stefan Muckenfuss ist neuer DACH-Geschäftsführer

Bei De Rigo gab es einen Wechsel bei den Geschäftsführern:

Zum 16. Mai übernahm Stefan Muckenfuss die Geschäftsführung der De Rigo Vision D.A.CH. GmbH in Großostheim, dem deutschen Zweig des italienischen Traditionsunternehmens. Stefan Muckenfuss verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Unternehmen der Optikbranche und wird die Weiterentwicklung und Positionierung von De Rigo Vision auf dem deutschsprachigen Markt weiter festigen und vorantreiben, hieß es in einer Pressemitteilung von De Rigo. Muckenfuss folgt auf Peter Schwind, der das Unternehmen in den Ruhestand verlassen hat.

Das deutsche Team von De Rigo Vision

De Rigo Vision ist seit Januar 2016 mit einer Niederlassung in Großostheim nahe Frankfurt/ Main, ansässig. Das Team vor Ort aus rund einem Dutzend Mitarbeitern deckt alle Funktionen ab: Produkt- und Brandmanagement, Marketing und Verkauf, flankiert von einer starken Vertriebsmannschaft, die in drei Vertriebsgruppen die einzelnen Kollektionen den Augenoptikern präsentiert. Mehr Infos unter:

www.derigo-dach.com

