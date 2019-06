Krankenstand in der Augenoptik 2018 leicht angestiegen

Symbolfoto: Fotolia Stockfotos_MG



10,2 Tage pro Jahr waren Mitarbeiter in der Augenoptik im Jahr 2018 aus Krankheitsgründen nicht arbeitsfähig.

2017 lag dieser Wert bei 9,7 Tagen, immer gerechnet über eine 7-Tage Woche. Damit haben sich die durchschnittlichen Krankheitszeiten zwar geringfügig erhöht, liegen aber immer noch deutlich unter dem Wert aller Branchen und Wirtschaftszweige, der durchschnittlich 15,5 Tagen umfasst. Dies sind Zahlen, die jedes Jahr von der Techniker Krankenkasse erhoben werden. Die absoluten Werte der AKA und der Techniker Krankenkasse sind nicht zu hundert Prozent miteinander vergleichbar, da die Krankenkassen auch die Krankheitszeiten oberhalb von sechs Wochen erfassen, die in den Daten der AKA nicht enthalten sind. Insgesamt ist aber immer noch davon auszugehen, dass Augenoptiker trotz der Steigerung deutlich geringere Fehlzeiten als der Durchschnitt aller Arbeitnehmer in Deutschland aufweisen.

Ein Hauptgrund für den Anstieg der Krankheitstage in der Augenoptik findet sich in der schweren Grippewelle aus dem Frühjahr 2018. Unter Umständen sind auch die gestiegenen Anforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Ursache für erhöhte Fehlzeiten, da immer mehr Unternehmen in der Augenoptik über Personalknappheit klagen.

Die durchschnittliche Dauer eines Krankheitsfalls in der Augenoptik ist von 5,6 Tage auf 5,5 Tage leicht gesunken. Statistisch kommt ein Mitarbeiter damit im Jahr auf durchschnittlich 1,8 Krankheitsfälle.

Die AKA als brancheneigene Ausgleichskasse mit ca. 2.500 Mitgliedsunternehmen versichert ausschließlich Augenoptiker und Hörakustiker. Die oben beschriebenen geringeren Krankheitszeiten und die effiziente Verwaltung ermöglichen einen sehr günstigen Beitrag. Neben diesen günstigen Beiträgen, von denen augenoptische Betriebe profitieren können, zeichnet sich die AKA insbesondere durch die schnelle Erstattung der Beiträge mit dem demensprechenden Liquiditätsvorteil und die persönliche Betreuung aus.

Wenn Sie für die gesetzlichen Pflichtumlagen U1 und U2 noch kein Mitglied bei der AKA sind, melden Sie sich jetzt an oder geben Sie für eine Kontaktaufnahme diese Information an Ihren Steuerberater weiter.



Kontakt

AKA (Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG)

Ruhrallee 9

44139 Dortmund

Tel. 0231 / 55 22-120, Fax: 0231 / 55 22-129

info@aka-dortmund.de

https://www.aka-dortmund.de

