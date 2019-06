neubau eyewear präsentiert Korrekturbrillen mit Retro-Charme

Das Modell Theo. Foto: neubau

Hier trifft Nostalgie im Design auf Zukunftsvision in der Produktion. Denn bei neubau eyewear feiert diesen September die Retrobrille ihr Comeback. Mit Max 3D und Theo 3D hat das innovative, österreichische Brillenlabel zwei charmante Korrekturbrillen kreiert. Die Marke spielt dabei mit Kontrasten und lässt die beiden Modelle dank einer verspielten Two-Tone-Optik zu absoluten Accessoire-Highlights werden.

Inspiriert von der Brillenmode der 60er Jahre, überzeugt das Damenmodell Max 3D durch seine dezente Cat-Eye-Shape. Eine Silhouette, die bereits als Sonnenbrille gewinnt und Korrekturbrillen einen extravaganten und femininen Touch verleiht. Ob herzförmige, eckige oder ovale Gesichtsform – die Cateye-Brille verleiht mit ihren abgerundeten Formen weichere Linien. Das Herrenmodell Theo 3D mit seinen Oversize-Gläsern und dem markanten Rahmen, der an die Brillenstyles der 80er Jahre erinnert, ist ebenfalls ein wahrer Hingucker und unterstreicht die männlichen Gesichtszüge, ohne dabei zu streng zu wirken. Beide Korrekturbrillen leben vom Kontrast der leuchtenden Farben der 3D-Applikationen zum eleganten Stainless Steel. Max 3D ist in den Farbvarianten lavender, black ink matte sowie roasted berry, glorious gold und black coal, rose matte edel und feminin, während Theo 3D in den Farben denim, eclectic silver sowie evergreen, glorious gold und morning coffee, gold sportlich und frisch wirkt.

Nostalgie im Design trifft auf Zukunftsvision in der Produktion. Die beiden Korrekturbrillen bestechen durch ihre Applikationen aus dem 3D-Drucker, die nicht nur hochwertig und stylisch aussehen, sondern nebenbei auch neue Maßstäbe in Bezug auf nachhaltige Brillenproduktion setzen. Die Applikationen in leuchtenden Farben werden von einem Laser gedruckt, wodurch der Materialüberschuss gering gehalten wird. Regionalität wird bei neubau eyewear ebenfalls großgeschrieben – produziert wird allein in Linz/Österreich.



Die beiden Korrekturbrillen Max 3D und Theo 3D sind ab September 2019 für je 299 Euro erhältlich.



Mit nachhaltigem Anspruch

neubau eyewear kombiniert den frischen Esprit junger, kreativer Köpfe mit langjähriger Expertise und nachhaltiger Produktion. neubau eyewear ist eine Marke des österreichischen Erfolgsunternehmens Silhouette International und profitiert von dessen jahrzehntelangem Know-how. So vereinen sie in einem Produkt höchste Qualitätsansprüche mit dynamischem Fortschritt in Technologie und Design. Mit der Verwendung von naturalPX für die Polymer-Modelle – gewonnen aus dem hochwertigen Öl der Rizinuspflanze – unternimmt neubau eyewear einen Schritt, wertschätzend mit der Natur umzugehen. Das Ergebnis sind extrem flexible und leichte Brillengestelle aus natürlichen Rohstoffen.

