Marcolin wird neuer Produzent von adidas

Massimo Renon, CEO der Marcolin Group, nannte den Vertrag einen „Meilenstein“. Foto: Marcolin

Marcolin ist der neue Brillenproduzent von adidas, nachdem Silhouette die Zusammenarbeit mit dem Sportgiganten nicht mehr weiterführt. Heute wurde die neue Lizenzvereinbarung für Eyewear-Produkte zwischen Marcolin und adidas bekannt gegeben.

Die Partnerschaft, die bis 2024 laufen soll, wird Anfang 2020 erste Eyewear-Produkte auf den Markt bringen. Gemäß der Lizenzvereinbarung wird die Marcolin Group Eyewear-Produkte unter dem adidas Badge of Sport and Originals Label entwerfen, entwickeln, produzieren, vermarkten und verkaufen.

Die Fähigkeit, die zentralen Werte jeder Marke perfekt in die Eyewear-Kategorie umzusetzen, sowie die Vielseitigkeit ihres Portfolios, das von Zweitlinien bis Luxusmarken reicht, haben zum Zusammenschluss der Marcolin Group mit adidas geführt, hieß es in einer Pressemitteilung seitens Marcolin.

Innovative Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und Leichtigkeit bestimmen die Formen der adidas Badge of Sport Eyewear-Modelle, die so entwickelt wurden, dass sie für einen bequemen Sitz, beste Sicht und Linsenschutz sorgen. Inspiriert wird die Originals Collection von der Street Culture. Getreu der DNA der adidas Originals Brand, werden dieselben Überzeugungen, wie Kreativität und Authentizität geteilt.

„Meilenstein“ für Marcolin

Massimo Renon, CEO der Marcolin Group, bekräftigt: “Die Sportswear von heute umfasst und beeinflusst die gesamte Mode- und Accessoire-Industrie und wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit einer so legendären Marke wie adidas. Diese Partnerschaft stellt einen weiteren Meilenstein unserer strategischen Perspektive dar. Wir fügen unserem Portfolio eine Markenikone hinzu, die unsere Präsenz in der Eyewear-Sportartikelbranche ergänzt. Diese Vereinbarung unterstreicht die anvisierte Unternehmensstrategie der Marcolin Group: Zusammenschluss mit modernen, global aktiven und einzigartigen Brands, die ihre innovative DNA wirksam einsetzen. Wir fühlen uns geehrt, mit adidas zusammenzuarbeiten und ihre Philosophie im Eyewear-Bereich umsetzen zu dürfen.” (mar/rf)

Category: Allgemein, Branche + Ideen, Produkte, Unternehmen