Münchner Ausstellung: „Cazal Eyewear meets American Hip Hop“

Für Design-Liebhaber und Hip-Hop-Fans gibt es in München vom 12.-14. Juli ein besonderes Event rund um die Brillen von Cazal: Werkschau, Podiumsdiskussion und Hip-Hop-Party beleuchten den modischen Einfluss, den das extravagante deutsche Label in den 1980ern auf die New Yorker Musikszene hatte.

Die Geschichte von Cazal

Die Brillen des deutschen Herstellers Cazal galten als gefragtes Accessoire in der New Yorker Hip-Hop Kultur der 1980er Jahre. Das 1975 von Günther Böttcher und dem Designer Cari Zalloni gegründete Label setzte auf Fassungen, die sich durch ihre ungewöhnliche, architektonische Gestaltung, die hohe Qualität der Ausführung und funktionale Eigenschaften wie z. B. eine gute Belüftung auszeichneten. Cazal Brillen machten durch prominent in Szene gesetzte Linien, echte Vergoldungen und die Integration von Schrauben als Schmuckelementen auf sich aufmerksam. Ihre Gestaltung folgte Zallonis Credo „Cazal-Brillen müssen von der anderen Straßenseite aus erkennbar sein“. Überraschend für den Hersteller wurden diese Brillen ein begehrtes Lifestyle-Accessoires in der entstehenden Hip-Hop Kultur der South Bronx, New York.

Die Ausstellung

Dieser ungewöhnlichen Synthese von Brillen und Hip-Hop widmet Die Neue Sammlung in München ab 12. Juli eine Studioausstellung im FUTURO Haus vor der Pinakothek der Moderne. Die Ausstellung in dem UFO-artigen Haus wird um 17 Uhr eröffnet. Gezeigt werden herausragende Brillenmodelle und -Prototypen von Cazal, die in Wechselbeziehung zu originalen US-Hip-Hop Plattencovern gesetzt werden.

Die Podiumsdiskussion

Wer tiefer einsteigen möchte ins Thema sollte sich um 19 Uhr im Amerikahaus einfinden. Dort wird diskutiert, welche Bedeutung die Cazal Brillen für die US-amerikanische Hip-Hop-Kultur hatten. Wie wirkte sich die Adaptation der Brillen wiederum auf Cazal und deren Wahrnehmung in Deutschland aus? Es diskutieren in englischer Sprache: Johann Kugelberg (Kurator und Verleger aus New York), Harald Böttcher (ehemaliger Inhaber von CAZAL) und Danny Clavesilla aka DJ Supreme La Rock (DJ, Produzent & Turntablist, Seattle).

Podiumsdiskussion

FR 12.07.2019, 19:00

Stiftung Bayerisches Amerikahaus

Barer Straße 19 a, 80333 München

Der Eintritt ist frei.



Party im Rahmen des Kunstareal-Fests

Wer die Cazal-Designs mit passender Party genießen will, kommt am Sonntag, dem 14. Juli vor der Pinakothek der Moderne auf seine Kosten: Dort findet im Rahmen des Kunstareal-Fests von 13:00 bis 22:00 eine Urban Block Party zum Kunstareal-Fest statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf der Wiese um das FUTURO eine stilechte Urban Block Party mit Hip-Hop Musik aus der Soundwall, BBQ-Spezialitäten vom Jamaican Smoker und ausgewählten gekühlten Getränken. Den Abschluss des Abends krönt ein Live-Gig von DJ Supreme La Rock, DJ, Produzent & Turntablist aus Seattle. (rf)

Der Eintritt ist frei.

