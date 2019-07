Menicon: Kontaktlinse Miru 1month toric jetzt auch in Pluswerten

Fielmann steigert Absatz, Umsatz und Gewinn

Die Fielmann Aktiengesellschaft hat im ersten Halbjahr 2019 Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert und schüttet an ihre Aktionäre die 14. Dividendenerhöhung in Folge aus: 1,90 € je Aktie. Dies gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Fielmann gab nach vorläufigen Schätzungen im ersten Halbjahr dieses Jahres 4,06 Millionen Brillen ab (Vorjahr: 4,05 Millionen Brillen), erhöhte […]