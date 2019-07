MENRAD erhält begehrten Branchenpreis von FOCUS Money

MENRAD ist das deutsche Unternehmen mit der höchsten Reputation in der Augenoptik- und Hörakustik-Branche, urteilt FOCUS Money gemeinsam mit DEUTSCHLAND TEST. Das Ergebnis kam durch Auswertung von 350 Millionen Online-Quellen wie Webseiten, Social-Media-Kanälen, Nachrichten-Seiten, Foren und Pressemitteilungen zustande.



MENRAD the vision wurde als Branchensieger in der Kategorie Brillen und Hörgeräte mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet. Dieses Siegel verleiht das Wirtschaftsmagazin FOCUS Money gemeinsam mit DEUTSCHLAND TEST. Untersucht wird dabei, welche Unternehmen die

beste Reputation haben und welchen Marken die höchste Wertschätzung entgegengebracht wird.



Im Rahmen einer Studie in Kooperation mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) wurden dabei die 5.000 größten und bekanntesten Unternehmen Deutschlands untersucht. Es gab fünf zentrale Kriterien für die Bewertung: die Arbeitgeber-Performance, die wirtschaftliche Performance, die Performance des Managements, Produkt und Service-Performance und die Performance der Nachhaltigkeit. Alle fünf Dimensionen beeinflussen gemeinsam die Außenwirkung eines Unternehmens.

Für aussagekräftige und hochwertige Ergebnisse wurde eine umfangreiche Erhebung aus 350 Millionen Online-Quellen wie Webseiten, Social-Media-Kanälen, Nachrichten-Seiten, Foren und Pressemitteilungen durchgeführt. Mithilfe künstlicher Intelligenz konnten die Nennungen bewertet und interpretiert werden. So wurde jeweils ein branchenspezifisches Ranking erstellt. Der Sieger gilt mit 100 Punkten als Benchmark für alle anderen Unternehmen innerhalb seiner Branche. In der Kategorie „Brillen und Hörgeräte“ konnten nur zwei Unternehmen mehr als 67 Punkte erzielen und sich dadurch die Auszeichnung von FOCUS Money verdienen. MENRAD erreichte dabei das beste Ergebnis und schloss als Branchensieger mit 100 Punkten und deutlichem Abstand vor dem Zweitplatzierten mit 82,5 Punkten ab.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und fühlen uns in unserem hohen Qualitätsanspruch bekräftigt. Bei unserer täglichen Arbeit steht für uns stets die Zufriedenheit der Kunden im Mittelpunkt. Genau aus diesem Grund ist für uns wichtig, wie unser Unternehmen von diesen wahrgenommen wird und dass unsere detailorientierten und innovativen Produkte sowie unser zuverlässiger Service diese Wertschätzung erfahren“, erklären die geschäftsführenden Brüder Hermann und Eberhard Müller-Menrad die Bedeutung dieses Siegels für das Familienunternehmen MENRAD.



MENRAD the vision wurde im Jahr 1896 gegründet und ist in vierter Generation in Familienbesitz. Mit Firmensitz in Deutschland und unter der Leitung der Brüder Hermann und Eberhard Müller-Menrad hat das Unternehmen heute weltweit mehr als 800 Mitarbeiter in 10 Ländern und verkauft in über 100 Ländern. Damit ist es eines der führenden Unternehmen der Brillenindustrie. Seit 20 Jahren betreibt MENRAD eine eigene Fassungsproduktion in Jieyang, China. Mit den Hausmarken MENRAD und Blueberry sowie den Lizenzmarken Davidoff, Jaguar, Joop! und Morgan de toi verkauft Menrad auf allen Kontinenten im gehobenen Marktsegment aus dem weltweit bekannten Markenportfolio.



https://www.menrad.de/

Category: Allgemein, Branche + Ideen, Unternehmen