Optics Network: Neue Website erfolgreich gestartet

Das Team von Optics Network freut sich über das tolle Echo auf den neuen Web-Auftritt (von links): Ralf Mackensen, Birgit Schelbergen und Michael Stoldt / Foto: Optics Network

Die neue Homepage von Optics Network kommt bei Mitgliedern und neugierigen Besuchern gut an: Die Einkaufsgemeinschaft für anspruchsvolle Augenoptiker setzt sich mit moderner und übersichtlicher Optik auf einen hohen Nutzwert für seine Partner in Szene.

Die neue Homepage von Optics Network (ON) kommt bei Partnern wie neugierigen Besuchern sehr gut an. Bereits in den ersten vier Wochen nach dem Relaunch verzeichnet die Website der Gemeinschaft mit Sitz in Ratingen dreimal so viele Aufrufe wie im Quartal zuvor. Bei den Erstkontakten, also den Besuchern, die erstmals den Internet-Auftritt von Optics Network besuchen, schlägt sogar ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche.

Dabei stehen besonders die Informationen zu den innovativen Marketing-Tools im Fokus, für die Optics Network traditionell bekannt ist. Ein Beispiel: der für ON-Partner kostenlose Service „Digital Score“. Mit Hilfe dieses Instruments kann der Augenoptiker die eigenen Online-Aktivitäten schnell und unkompliziert überprüfen und auswerten. Anhand von 25 relevanten Faktoren lässt sich so schnell feststellen, wo man im Netz bereits bestens aufgestellt ist und an welchen Stellen noch Nachholbedarf besteht. Optics Network-Geschäftsführer Ralf Mackensen freut sich: „Schön, dass unser neues Netz-Angebot bei unseren Partnern, aber auch bei Noch-Nicht-Mitgliedern soviel positive Resonanz hervorgerufen hat.“

Genauso spannend: die neuen Angebote für klassische Werbung. „Von der Logo-Entwicklung über den Image-Folder bis hin zu hochwertigen POS-Materialien wie Textilspannrahmen oder Roll-Ups – mit unserer neu aufgestellten Werbeagentur können wir für unsere Partner ab sofort alles realisieren, was im zeitgemäßen Kommunikations-Mix gefragt ist,“ bekräftigt Mackensen.



Neugierig geworden? Unter opticsnetwork.de können sich Augenoptiker ab sofort selbst einen Eindruck verschaffen.





