Mister Spex eröffnet Azubi-Lehrwerkstatt in Münster

Am Wochenende eröffnete Europas führender Online-Optiker eine Lehrwerkstatt für Auszubildende der Augenoptik in Nordrhein-Westfalen. Die Werkstatt befindet sich direkt über dem Mister Spex Store in Münster (Rothenburg 52). Anlässlich des gleichzeitig einjährigen Bestehens des Geschäfts öffnete das Unternehmen am Samstag, 20. Juli, seine Türen in Münster, um den Geburtstag gemeinsam mit Kunden zu feiern und einen Blick hinter die Kulissen der neuen Lehrwerkstatt zu gewähren.

Sieben Azubis starten im Herbst

Auf einer Fläche von etwa 120 Quadratmetern befinden sich, neben einem Raum für Praxis- und Theorieschulungen, Arbeitsflächen sowie ein Schulungsraum. Anfang August starten zunächst sieben angehende Augenoptikerinnen und Augenoptiker in das erste Lehrjahr. Die Auszubildenden stammen aus Dortmund, Essen, Oberhausen und Bochum. Die neue Lehrwerkstatt richtet sich an potentielle Lehrlinge aus dem gesamten Raum NRW. Gleichzeitig starten in Berlin in diesem Jahr fünf Augenoptiker-Auszubildende bei Mister Spex. Das Unternehmen ist in der Hauptstadt bereits seit 2015 Ausbildungsbetrieb. Neben der Augenoptik bildet Mister Spex auch im kaufmännischen Bereich, IT und Dialog-Marketing aus.

„Dank der neuen Werkstatt können wir regional und direkt vor Ort in NRW Nachwuchs im Bereich Augenoptik ausbilden“, sagt Kai Badura-Hetzel, Augenoptiker und Leiter der Lehrwerkstatt in Münster. „Wir haben ein Jahr mit der Planung sowie Gestaltung verbracht und sind stolz auf das Ergebnis. Die Werkstatt ist hell, offen und auf dem neuesten Stand der Technik. Dadurch bietet sie die perfekte Lernatmosphäre, um aus jungen Menschen gute Augenoptiker zu machen.“

„Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst“, ergänzt Dirk Graber, Gründer und Geschäftsführer von Mister Spex. „Unsere Auszubildenden lernen bei uns das traditionelle Handwerk der Augenoptik in der Umgebung eines Digitalunternehmens. Damit bereiten wir sie darauf vor, was wir als Zukunft des Einzelhandels klar vor Augen haben: Die Ver-bindung von Online- und Offlinehandel zu einem Omnichannel-Erlebnis.



