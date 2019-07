ESPRIT: Für jede Brille aus der ECOllection wird ein Baum gepflanzt

ESPRIT geht mit der Zeit und schreibt Nachhaltigkeit groß: Mit der ECOllection aus umweltfreundlichem Acetat wird für jede verkaufte Brillenfassung bis Juli 2020 ein Baum gepflanzt. Außerdem ist jede ECOllection Fassung 100% recyclebar und biologisch abbaubar. Die Brillen werden mit einem Etui aus recyceltem Papier geliefert.

„In Zusammenarbeit mit der NRO WeForest bepflanzen wir Wälder, um einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, so Esprit Eyewear in der Pressemitteilung. „Für jede ECOllection Fassung, die bis zum 31. Juli 2020 verkauft wird, pflanzen wir einen Baum und verringern damit unsere CO2-Bilanz.“

Esprit ist der Schutz und das Wohlergehen unseres Planeten sowie seiner Bewohner ein wichtiges Anliegen. Das Label hat die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in seine Markenphilosophie integriert und verfolgt einen Circular Fashion-Ansatz. Ein Teil davon sind nachhaltig produzierte Materialien, wie sie bei den Fassungen der ECOllection von Esprit Eyewear verwendet werden. Diese sind dank spezieller Zellulose aus biologischen Stoffen – Baumwoll-, Holzfasern und Biokunststoff – zu 100% recycelbar sowie 100% biologisch abbaubar. Die Rohstoffe werden vermischt, gefärbt und von einem der weltweit renommiertesten Azetat-Hersteller in Italien zu Platten verarbeitet. Das Ergebnis ist schönes, mattglänzendes, hochwertiges und natürliches Azetat, das mit Polykarbonat-Gläsern kompatibel ist. Außerdem ist es viel umweltfreundlicher als herkömmliches Azetat!

Trendiger Look, nachhaltiger Anspruch

Die neuen optischen Fassungen und Sonnenbrillen vereinen den lässigen Esprit Look mit aktuellen Trends und sind dabei allesamt von höchster Qualität sowie nachhaltiger Produktion. Die drei optischen Modelle umfassen einen auffälligen Panto-Style (ET33412 Damen), eine quadratische Fassung (ET33413 Herren) und ein lässiges ovales Profil (ET33414 Unisex) in glänzenden, matten oder transparenten Farben. Sonnenanbeter werden die drei neuen Sonnenbrillen von Esprit ECOllection lieben: Sie sind nicht nur extrem komfortabel zu tragen, sondern auch trendig designt und mit einem Nasensteg in Schlüssellochform ausgestattet. Die Herren- und Unisex-Modelle (ET40006 und ET40007) haben eine etwas schlankere Linienführung, während das Damenmodell (ET40005) sich markanter gibt. Jede ECOllection Fassung wird mit einem Etui aus recyceltem Papier geliefert.



Produziert wird die ESPRIT ECOllection von Charmant.

