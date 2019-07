neubau eyewear: Smarte 90er-Jahre Nickelbrillen

Die 90er sind zurück! Mit zwei absoluten Designklassikern in moderner Interpretation feiert neubau eyewear die Metallrandbrillen von einst. Soeben haben die Österreicher die neuen Brillenmodelle Virginia und Roland vorgestellt, welche die unvergessenen Nickelbrillen der 90er Jahre aufleben lassen.

Die stylischen Brillen lassen mit ihrem coolen Esprit Menschen aller Altersgruppen smart aussehen, wie die Kampagnenfotos wunderbar unterstreichen. neubau eyewear präsentiert diese extravaganten Alltagsbrillen in filigranem Stainless Steel mit hohem Tragekomfort für jeden Tag. Beide Modelle sind als Korrektur- und Sonnenbrille erhältlich. Die minimalistischen Fassungen überzeugen durch ihre Mischung aus futuristischem und zeitlosem Design.

Virginia, das Damenmodell, verleiht durch ihre spitz zulaufenden Gläser einen grazilen und femininen Look. Fashionistas erinnern sich noch an die schmalen Katzenaugen-Brillen, die in den 90ern als beliebte Statement-Pieces getragen wurden.

Virginia von neubau eyewear.

Roland, das Unisex Brillenmodell, unterstreicht durch seine ovale Form dezent die Smartness des Trägers und verleiht dem Gesicht eine klare Linie. Das filigrane Modell, ebenfalls aus Stainless Steel gefertigt, ist Minimalismus pur.

Roland von neubau eyewear.

Beide Modelle, Virginia und Roland, erscheinen in jeweils drei metallischen Farbvarianten. Virginia ist als Korrekturbrille in rose matte, glorious gold sowie black ink matte und Roland in graphite, glorious gold und black ink matte erhältlich. Die Sonnenbrillen-Varianten von Virginia und Roland sind in rose matte, glorious gold und black ink matte sowie eclectic silver, gold matte und black ink matte erhältlich. Durch die Verwendung von hochwertigem Stainless Steel sind Virginia und Roland sowohl flexibel als auch robust. Das Material ist für seine Langlebigkeit bekannt und sehr belastbar. Für einen hohen Tragekomfort sorgt zudem die extreme Leichtigkeit.

Die beiden Korrekturbrillen Virginia und Roland sind ab August 2019 zu je 219 Euro und die beiden Sonnenbrillen-Modelle sind ab Oktober 2019 zu je 199 Euro erhältlich.

Virginia als Sonnenbrille.

Alle Fotos: neubau eyewear

