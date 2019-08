Charakterkanten von Lunor: Neue eckige Brillen

Die neue A10-Kollektion von Lunor gibt sich eckig. Alle Fotos: Lunor

Lunor hat eine Kollektion von eckigen Brillen herausgebracht, die mit klarer Kante und subtiler Farbgebung überzeugen: Die A10-Kollektion im typischen Lunor-Design

Ecken und Kanten zu haben, heißt, aus der Menge hervorzustechen. In Romanen oder Filmen wird zwischen „flachen“ und „runden“ bzw. „eckigen“ Charakteren unterschieden, wobei die beiden letzteren immer die interessanteren Persönlichkeiten besitzen.

Solch markante Eigenschaften weisen auch die eckigen Modelle der A10-Kollektion von Lunor auf, deren Kanten sich selbstbewusst zu einer ausgewogenen Acetatfassung fügen und unverkennbares Lunor-Design in sich tragen.

Die eckigen Fassungen der facettenreichen Acetatlinie A10 von Lunor bestechen durch ihr geradliniges und doch akzentuiertes Design. Nasensteg und Brillenrahmen formen sich mit akkuraten und kantigen Linien zu einer stilvollen Brillenfassung. Der klar geformte Sattelsteg sitzt selbstbewusst auf der Nase seiner Trägerin oder seines Trägers. Die Nietscharniere – Erkennungszeichen und Qualitätsmerkmal zugleich – setzen einen charakteristischen Akzent und bilden den typischen Lunor-Look. Ein Statement für Design-Liebhaber, das zeitlos ist.

Die Modelle überzeugen in sechs verschiedenen Acetat-Farben, die ebenso der Lunor-Ästhetik entspringen: Vintage braun, Vintage grau und Vintage blau hüllen die Brillenkanten in zarte Pastelltöne. Havanna hell, Havanna dunkel und Havanna schwarz zeigen die Modelle in den klassischen schildpattähnlichen Acetat-Farben.

