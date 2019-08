Leica Eyecare kündigt neues Gleitsichtglas an

Mister Spex-Expansion: Investoren bringen 65 Millionen Euro

Mit einer neuen Finanzierungsrunde über 65 Millionen Euro will Mister Spex seine Expansion in Deutschland und international weiter vorantreiben: Der Hamburger Immobilienunternehmer Albert Büll ist bei dem Berliner Online-Optiker eingestiegen. Mit dem Kapital soll die Omnichannel-Expansion ausgedehnt werden. Mister Spex betreibt aktuell elf Geschäfte, plant jedoch hundert Stores in Deutschland. Europas führender Online-Optiker Mister Spex […]