Jérôme Boateng launcht vierte Kollektion mit Edel-Optics

Jérôme Boateng ist super stolz auf seine vierte Brillenkollektion, die wieder sportlich und elegant seinen ganz persönlichen Style wiederspiegelt.

Die vielleicht bekannteste Brillen Celebrity Brand Deutschlands geht

in die vierte Runde: Gestern feierten Jérôme Boateng und Edel-Optics den Launch ihrer neuesten gemeinsamen Kollektion mit dem Titel „BOA4EVER“ im Hamburger Edel-Optics Headquarter.

Die vierte Kollektion der Marke JB by Jérôme Boateng, die zusammen mit dem Hamburger Unternehmen Edel-Optics seit 2016 erscheint, umfasst fünf neue Seh- und Sonnenbrillen in je vier verschiedenen Farben und ist ab sofort unter www.edel-optics.de und in den vier Edel-Optics Stores in Hamburg und Niedersachsen erhältlich.

Die geladenen Gäste durften am gestrigen Abend auf der Release-Feier der neuesten Kollektion so einiges erwarten: Die Veranstalter Jérôme Boateng und Edel-Optics versprachen, das Beste aus den Clubs und Casinos in das „Hamburger Ding“ am Nobistor zu bringen. Unterstützt bei ihrem Plan wurden sie von der Spielbank Hamburg und dem aufstrebenden Künstler hinter den Turntables @MP3.OFC, der bereits auf den BOA-Partys in München auflegte – auch beim Launch-Event der neuesten Brillenmodelle

des 30-Jährigen, der durch Jay Z‘s Künstleragentur ROC Nation repräsentiert wird, trifft auch in diesem Jahr wieder den richtigen Ton.

„BOA4EVER“ wieder mit biographischem Bezug

Die Namen der Brillenmodelle in der Jérôme Boateng „BOA4EVER“ Kollektion sind allesamt Zahlen, die eine ganz besondere Bedeutung für den ausgewiesenen Fashionista Jérôme Boateng haben. Die JB 11 steht für das Geburtsjahr seiner Zwillingstöchter Lamia und Soley, während die JB 14 Bezug auf den Gewinn des Weltmeistertitels nimmt. Die JB 16 ist gleich in zwei Punkten ungemein wichtig für den Champions-League-Sieger. Zum einen erblickte sein Sohn Jermar das Licht der Welt und zum anderen war es die Geburtsstunde der Marke JB by Jérôme Boateng. Die JB 17 ist vom Geburtstag seiner Mutter inspiriert, seine Lieblingszahl die er auch glücklicherweise in seinen bisherigen Vereinen und in der Nationalmannschaft immer als Rückennummer tragen durfte. Die JB 65 steht repräsentativ für die alte Postleitzahl des Berliner Bezirks Wedding – der Ort, an dem Jérôme als Straßenfußballer den Grundstein für seine Karriere legte.

„Meine eigene Brillenmarke mit Edel-Optics war 2016 der erste Versuch mich als Designer zu probieren. Dass ich durch die Jahre erfahrener, mutiger und persönlicher in meinem kreativen Arbeiten an den Modellen geworden bin, kann man ganz klar erkennen“, erzählt der Brillendesigner stolz. „Diese Kollektion kombiniert wieder den Boateng Style mit extravaganten aber auch klassischen Farben und Modellen – mir gefallen sie sehr und ich kann mich erneut für kein Lieblingsmodell entscheiden“, so der Fußballer weiter.

Auch Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Edel-Optics freut sich über die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Fußballer. „Jérôme war unsere erste Kooperation und insofern ist es schon besonders nun in die vierte gemeinsame Saison zu starten. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg mit ihm immer weitergehen. Mit BOA4EVER hat er sich – dank seines Gespürs für Farben und Formen – erneut selbst übertroffen.“ Die fünf Seh- und Sonnenbrillenmodelle sind in vier verschiedenen Farben ab sofort unter www.edel-optics.de und in den vier stationären Stores des Multichannel-Optikers in Hamburg und Umgebung erhältlich. Preislich liegen die Modelle zwischen 179 EUR und 199 EUR.

Category: Allgemein, Branche + Ideen, Produkte