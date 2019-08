Safilo und Hugo Boss verlängern Partnerschaft

Der britische Schauspieler Henry Cavill als Gesicht der Eyewear-Kampagne von Boss.

Die Safilo Group und HUGO BOSS haben ihre Lizenzvereinbarung verlängert. Das italienische Traditionsunternehmen wird für fünf weitere Jahre die Brillenkollektionen BOSS und HUGO designen, produzieren und vertreiben.

Safilo bleibt der Partner des Vertrauens von HUGO BOSS, wenn es um Design, Produktion und Vertrieb von Eyewear geht. Heute gab die Safilo Group bekannt, dass die Lizenzvereinbarung mit dem Modehaus aus Metzingen bis zum 31. Dezember 2025 verlängert wurde. Die Italiener werden demnach auch in Zukunft für die Korrektions- und Sonnenbrillen der Kollektionen BOSS und HUGO verantwortlich zeichnen.

Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group, kommentiert: „Diese Lizenzerneuerung basiert einer starken, vertrauensvollen, zuverlässigen und langfristigen Geschäftspartnerschaft. Die Kollektionen BOSS und HUGO verstärken unseren Standpunkt im Bereich der Premium-Mode weiter und geben uns die Möglichkeit, die Expansion dieses Segments zu beschleunigen, indem wir unseren Kunden zwei starke Marken anbieten, deren Positionierungen extrem klar und relevant auf verschiedene Verbraucherzielgruppen und Regionen ausgerichtet sind – mit Produkten, welche die Qualität und den Stil der Marken BOSS und HUGO widerspiegeln.“

Ingo Wilts , der CBO von Hugo Boss, sagt dazu: „Wir freuen uns, unsere Eyewear-Partnerschaft mit Safilo fortzusetzen. Im Laufe der Jahre hat Safilo bewiesen, dass sie unsere Marken-DNA perfekt verstehen und unsere Werte in ein Produkt umsetzen, dass uns tatsächlich repräsentiert.“ Und weiter: „Safilo hat die Größe und die Fähigkeiten, um unsere strategische Vision umzusetzen, den Wert unserer Marke kontinuierlich zu steigern, zum Beispiel durch Produktkategorien wie Korrektions- und Sonnenbrillen, die als modisches Accessoire vor allem in der digitalen Welt immer mehr an Bedeutung gewinnen, wo wir auf unsere sehr engagierte, digital versierte globale Fan-Gemeinde zählen können.“

Die Partnerschaft von Safilo und Hugo Boss war in den vergangenen Jahren von sehr erfolgreichen globalen Werbe- und Social-Media-Kampagnen flankiert. Die jüngste zeigt den britischen Schauspieler Henry Cavill und den in Brunei geborenen Sänger und Schauspieler Chun Wu als Gesichter der BOSS Eyewear Kampagne.

