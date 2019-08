ZEISS startet Herbstkampagne für ZEISS DriveSafe

Das neue Motiv der ZEISS DriveSafe Herbstkampagne 2019 soll Frauen ansprechen. Foto: Zeiss

Es ist ein Thema, das nicht genug beworben werden kann: optimales Sehen im Straßenverkehr, gerade jetzt zur anstehenden Herbst- und Winterzeit. Bereits 2015 führte ZEISS sehr erfolgreich seine ZEISS DriveSafe Brillengläser ein und setzt sie erneut in den Fokus seiner aktuellen Kampagne.

Brillengläser, optimiert für das Autofahren, sind ein Dauerthema

„Jedes Detail sicher im Blick – auch bei Nässe, Nebel und Dämmerung“ lautet der Claim der neuen ZEISS DriveSafe Kampagne 2019 mit neuem Motiv. Es zeigt eine Frau am Steuer, auf dem Rücksitz ihr schlafendes Kind. Anfang September geht die aktualisierte Kampagnenseite www.zeiss.de/drivesafe mit dem neuen Image an den Start, gen Ende September stehen sämtliche Materialien im ZEISS Marketing Shop für die ZEISS Partneroptiker zur Verfügung – darunter Poster, Schaufenster-Aufsteller, Textilbanner oder Vorlagen für Print-Anzeigen und Advertorials. Im Oktober startet die Social Media Kampagne auf Facebook und Instagram.

„Dass wir ZEISS DriveSafe erneut in den Fokus unserer Marketing-Aktivitäten setzen, ist dem stets aktuellen Thema der bestmöglichen Fahrsicherheit geschuldet. Diese kann noch so optimal durch die heutige Technik der Fahrzeuge oder sonstige verkehrstechnische Vorkehrungen gewährleistet sein. Am Ende steht noch immer der Mensch im Mittelpunkt und steuert das Auto. Wer im Straßenverkehr nicht optimal sieht, ist am Ende eine Gefährdung für sich und andere Verkehrsteilnehmer“, betont Matthias Wehrle, Direktor Marketing, ZEISS Vision Care Deutschland. „ZEISS DriveSafe Brillengläser sorgen für eine verbesserte Sicht bei widrigen Lichtverhältnissen, ein geringeres subjektives Blendungsempfinden und entspannte Blickwechsel zwischen Straße, Navigationsgerät und Rückspiegel. Und das kann positive Auswirkungen auf das gesamte Fahrverhalten haben“, so Wehrle weiter.

ZEISS DriveSafe als Umsatzbringer

Seit Markteinführung verkaufen sich die für das Autofahren optimierten Brillengläser von ZEISS weltweit sehr erfolgreich. „Die Markteinführung von ZEISS DriveSafe zählt zu den erfolgreichsten der letzten Jahre. Die Produktvorteile sind leicht verständlich, und da sich viele Menschen tatsächlich subjektiv im Straßenverkehr geblendet fühlen, ist die Nachfrage nach diesen Gläsern ungebrochen hoch“, freut sich Wehrle. „Mit dem neuen Motiv möchten wir nun stärker Frauen ansprechen, denn Autokauf und Autofahren werden immer weiblicher“.





